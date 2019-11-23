Gel, ne olursan ol yine gel!

13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 28 puanla lider durumda bulunan Kocaelispor, 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile ikinci sıradaki Erokspor’u Kocaeli Stadı’nda konuk ediyor. 6 puanlık maçta tarihi bir gün yaşanacak. Seyirci rekorunun da kırılmasının beklendiği mücadele saat yarın 13.30’da başlayacak.

SINIRDA 3 FUTBOLCU BULUNUYOR

Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in gelişi ile birlikte 4’te 4 yaparak zirveye kurulan Kocaelispor’un en yakın rakibi ile oynayacağı maç öncesi nefesler tutuldu. Tam kadro olan Yeşil Siyahlılarda Yakup, Semih ve Serdar Ümit kart sınırında bulunuyor. Sefa, Talha ve Feridun da kart görürlerse sınıra gelecek. Kocaelispor önümüzdeki haftayı bay geçecek ve 8 Aralık’ta Ağrı deplasmanına konuk olacak.

BEKLENEN KADRO

Yeşil Siyahlılarda klasik kadroda bir değişikliğe gidilmeyeceği öngörülürken, kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mesut, Sefa ya da Serdar, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

FATSA 25, ÇORUM 22 BİN

Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle şehir şampiyonluk havasına girerken, Kocaeli Stadı’ndaki maçta rekor kırılması bekleniyor. Kocaeli Stadı’nın en fazla seyirci topladığı maçlar stat açılışında konuk edilen Fatsa Belediyespor ve geçen sezon Play-Off yarı finalindeki Çorum Belediyespor maçları olmuş, Fatsa maçını 25 bin, Çorum maçını da 22 bin civarında taraftar izlemişti. 25 bin kotası aşılırsa rekor da kırılmış olacak.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR-EROKSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER:Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran, Aykut Küçük

SAAT: 13.30

HAVA: 18 derece – parçalı bulutlu

KOCAELİSPOR

ERCÜMENT KAFKASYALI

ERDİNÇ KARAKAŞ

KEMAL CAN AYDEMİR

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

SEFA ya da SERDAR

YAKUP ALKAN

TALHA MAYHOŞ

SEMİH KARADENİZ

BURAK SÜLEYMAN

TAHA BATUHAN YAYIKCI

MESUT ÖZDEMİR

EROKSPOR

YAREN İZZET SÖZER

SİNAN MORGİL

RAHMİ MUHAMMET AKYAZI

EFE CAN ÇÖLBEKLER

ABDURRAHMAN KUYUCU

ALPER KARAMAN

ŞAHİN FISTIKCI

BERKAY ÇAKIR

ERHAN KARAYER

BURAK CAN AKINCI

MELİH KABASAKAL