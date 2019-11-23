Gel, ne olursan ol yine gel!

13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 28 puanla lider durumda bulunan Kocaelispor, 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile ikinci sıradaki Erokspor’u Kocaeli Stadı’nda konuk ediyor. 6 puanlık maçta tarihi bir gün yaşanacak. Seyirci rekorunun da kırılmasının beklendiği mücadele saat yarın 13.30’da başlayacak.
SINIRDA 3 FUTBOLCU BULUNUYOR
Teknik Direktör Selahaddin Dinçel’in gelişi ile birlikte 4’te 4 yaparak zirveye kurulan Kocaelispor’un en yakın rakibi ile oynayacağı maç öncesi nefesler tutuldu. Tam kadro olan Yeşil Siyahlılarda Yakup, Semih ve Serdar Ümit kart sınırında bulunuyor. Sefa, Talha ve Feridun da kart görürlerse sınıra gelecek. Kocaelispor önümüzdeki haftayı bay geçecek ve 8 Aralık’ta Ağrı deplasmanına konuk olacak.
BEKLENEN KADRO
Yeşil Siyahlılarda klasik kadroda bir değişikliğe gidilmeyeceği öngörülürken, kalede Ercüment, savunmanın sağında Semih, solunda Erdinç, ortasında Taha Batuhan ve Kemal Can, önlerinde Mesut, Sefa ya da Serdar, solda Burak Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Yakup 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
FATSA 25, ÇORUM 22 BİN
Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle şehir şampiyonluk havasına girerken, Kocaeli Stadı’ndaki maçta rekor kırılması bekleniyor. Kocaeli Stadı’nın en fazla seyirci topladığı maçlar stat açılışında konuk edilen Fatsa Belediyespor ve geçen sezon Play-Off yarı finalindeki Çorum Belediyespor maçları olmuş, Fatsa maçını 25 bin, Çorum maçını da 22 bin civarında taraftar izlemişti. 25 bin kotası aşılırsa rekor da kırılmış olacak.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR-EROKSPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER:Alkım Aksoy, Aydın Karsavuran, Aykut Küçük
SAAT: 13.30
HAVA: 18 derece – parçalı bulutlu
KOCAELİSPOR
ERCÜMENT KAFKASYALI
ERDİNÇ KARAKAŞ
KEMAL CAN AYDEMİR
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
SEFA ya da SERDAR
YAKUP ALKAN
TALHA MAYHOŞ
SEMİH KARADENİZ
BURAK SÜLEYMAN
TAHA BATUHAN YAYIKCI
MESUT ÖZDEMİR
EROKSPOR
YAREN İZZET SÖZER
SİNAN MORGİL
RAHMİ MUHAMMET AKYAZI
EFE CAN ÇÖLBEKLER
ABDURRAHMAN KUYUCU
ALPER KARAMAN
ŞAHİN FISTIKCI
BERKAY ÇAKIR
ERHAN KARAYER
BURAK CAN AKINCI
MELİH KABASAKAL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz