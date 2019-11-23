Bilet fiyatları 10-50 lira

Kocaelispor – Erokspor maçının bilet fiyatları şöyle;
İŞTE BİLET FİYATLARI:
UEFA ALT 50
MARATON ALT 20
MARATON ALT (Öğrenci) 15
MARATON ÜST 15
GÜNEY KALE ARKA ALT 15
G.KALE ARKA ALT (Öğ.) 10
GÜNEY KALE ARKA ÜST 10
Kocaelispor – Erokspor maçının bilet fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Tarife şöyle…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz