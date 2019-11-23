Arslanbey mi? Diliskelesi mi?

Sezonun ilk yarısını 18 puanla zirvede tamamlayan Diliskelesispor ile 16 puanda tamamlayan Arslanbey Gençler Birliği takımlarının bugünkü maçı, sonucu merakla beklenen en önemli maçlardan biri olacak. Arslanbey Stadı’nda oynanacak müsabaka 17.00’de başlayacak. Günün diğer buluşmaları da Play-Off mücadelesi ve küme düşmeme anlamında önem taşıyor. İhsaniye-Çınarlı, Kartepe Suadiye-Başiskele Damlar, Hidropaks Gebze Tayfunspor-Kartepe Köseköy Ateşspor maçlarının sonucu, sıralamayı hayli değiştireceğe benziyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz