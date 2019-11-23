Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maç nefesleri kesecek. Haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak mücadelede, lider takipçisi Yavuzspor ile lider Harbişspor Derince’de karşılaşacak. Harbişspor 25, Yavuzspor ise 23 puanda bulunuyor. Günün maçları, son puan durumu ve geçen haftanın sonuçları şöyle…
Bugün 13:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:42 TSİ
Derince’de dananın kuyruğu kopacak
Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maç nefesleri kesecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz