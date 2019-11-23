Derince’de dananın kuyruğu kopacak

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi D Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maç nefesleri kesecek. Haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak mücadelede, lider takipçisi Yavuzspor ile lider Harbişspor Derince’de karşılaşacak. Harbişspor 25, Yavuzspor ise 23 puanda bulunuyor. Günün maçları, son puan durumu ve geçen haftanın sonuçları şöyle…