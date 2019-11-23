U14’te potada İzmit’te 1’i kız, 6 maç var!..

Kocaeli U14 Basketbol Liglerine devam ediliyor. Bugünkü tüm maçlar tam seans olarak sabahtan akşama kadar İzmit atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Günün ilk maçı kızlara diğer 5 maç erkeklere ait. Müsabakalar 11.00’de başlayacak ve son maç ise 18.30’da start alacak. Günün programı şöyle…

SAAT LİG MAÇ

11.00 Kız Samask - Güneş Gelişim

12.30 Erkek B Hanibal Spor (B) - 19 Mayıs

14.00 Erkek C Seymen Koleji - Hanibal (A)

15.30 Erkek B İzmit B. - Kocaeli Ghsk. (B) Derince

17.00 Erkek C İzmit Spor - Yenidoğan Serdar

18.30 Erkek D Körfezin Yıldızları - Koc.Ghsk. (A) Çayırova