U14’te potada İzmit’te 1’i kız, 6 maç var!..

Kocaeli U14 Basketbol Liglerine devam ediliyor. Bugünkü tüm maçlar tam seans olarak sabahtan akşama kadar İzmit atatürk Spor Salonu’nda oynanacak. Günün ilk maçı kızlara diğer 5 maç erkeklere ait. Müsabakalar 11.00’de başlayacak ve son maç ise 18.30’da start alacak. Günün programı şöyle…
SAAT LİG MAÇ
11.00 Kız Samask - Güneş Gelişim
12.30 Erkek B Hanibal Spor (B) - 19 Mayıs
14.00 Erkek C Seymen Koleji - Hanibal (A)
15.30 Erkek B İzmit B. - Kocaeli Ghsk. (B) Derince
17.00 Erkek C İzmit Spor - Yenidoğan Serdar
18.30 Erkek D Körfezin Yıldızları - Koc.Ghsk. (A) Çayırova
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz