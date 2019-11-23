Haydi İhsaniye yine çıkışa geç!..

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi’ne çok kötü başlayıp, ardından seri galibiyetlerle fırtına gibi esen temsilcimiz İhsaniyespor, geçen hafta Manisa Salihli’de, uzun bir aradan sonra yine yenildi. Kızlar, bugün zorlu mücadelede Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek. 15.00’te başlayacak maç 17 Ağustos yerine bu kez İzmit’te Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.