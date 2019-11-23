Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi’ne çok kötü başlayıp, ardından seri galibiyetlerle fırtına gibi esen temsilcimiz İhsaniyespor, geçen hafta Manisa Salihli’de, uzun bir aradan sonra yine yenildi. Kızlar, bugün zorlu mücadelede Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek. 15.00’te başlayacak maç 17 Ağustos yerine bu kez İzmit’te Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.
Bugün 20:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:44 TSİ
Haydi İhsaniye yine çıkışa geç!..
İhsaniyespor, geçen hafta Manisa Salihli’de, yenildi.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz