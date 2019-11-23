Kulaçlar öğretmenler için atılacak

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Yaklaşık bir haftadır devam eden ve çeşitli spor organizasyonlarıyla kutlanan öğretmenler için bugün de bir yüzme yarışı düzenlenecek. İzmit Belediyesi’nin Pişman Çocuk Havuzu’nda yapılacak yarışlarda, öğretmenler günü kutlanacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.