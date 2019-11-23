Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Yaklaşık bir haftadır devam eden ve çeşitli spor organizasyonlarıyla kutlanan öğretmenler için bugün de bir yüzme yarışı düzenlenecek. İzmit Belediyesi’nin Pişman Çocuk Havuzu’nda yapılacak yarışlarda, öğretmenler günü kutlanacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.
Bugün 23:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:45 TSİ
Kulaçlar öğretmenler için atılacak
Öğretmenler için bugün de bir yüzme yarışı düzenlenecek.
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz