KKTC’den KASKF geçti

25 gün önce ilimize gelen KKTC Gazi Mağusa Masterler Futbol Takımı, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun spor insanlarından oluşturduğu takımla hazırlık maçı oynayarak, dostluk köprüsü kurdu, iade-i ziyaret’te bulundu

KRALLAR GİBİ AĞIRLANDILAR…

KKTC’nin kuruluşunun 36.yıl dönümü nedeniyle Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından Kıbrıs’ta organize edilen Cumhuriyet Kupası Masterler Futbol Turnuvası’na Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu da davet edildi. Turnuvaya İngiltere Londra Türk Masterler Takımı ile ev sahipliğini yapan KKTC Meclis Masterler takımı katıldı. Birinci gün maçları Güzelyurt, ikinci gün maçları Girne ve üçüncü gün maçları Lefkoşa Stadı’nda oynandı. KASKF takımı Girne Dome Otel’de konaklarken, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ercan Havaalanına inen Kocaeli kafilesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Kulübü Başkanı Çetin Gülhan ve sporcular karşıladı. Konuklar boş zamanlarında Kıbrıs’ta bulunan tarihi ve turistik yerleri gezdi.

SERİ ZİYARETLER YAPILDI

Kocaeli ASKF’yi temsilen katılan yöneticileri, ilk ziyaretini KKTC Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a, ikinci ziyaretini KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’na, üçüncü ziyaretini KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a, dördüncü ziyaretini KKTC Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu’na, beşinci ziyaretini KKTC DP Milletvekili eski Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na, altıncı ziyaretini KKTC Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan’a ve son ziyaretini Dumlupınar Türk Spor Kulübü’ne gerçekleştirdi. Maçları KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, KKTC milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Erhan Arıklı, Mesut Genç, KKTC Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Organizasyon Kurulu başkanı aynı zamanda TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Hasan Gümüşkesen ve KKTC Engelliler Federasyon Başkanı Ruhsal Vudalı ile sporseverler takip etti.

MUHTEŞEM GALA GECESİ…

Maçların üçüncü gününde Girne’de bulunan Dome Hotel’de Cumhuriyet Kupası Gala gecesinde ödül töreni yapıldı. Ödül törenin açılış konuşmasını KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay yaparken, katılan tüm konuklara teşekkür edip, katkılarından dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mağusa Masterler Futbol Organizasyon Kurulu başkanı aynı zamanda, TFF Dış İlişkiler Kurulu üyesi Hasan Gümüşkesen’e ve Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın’a teşekkür edip, sportif çalışmalarını devam edeceğini dile getirdi. KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, KASKF Onursal Başkanı Rafet Kırgız, Kocaelispor forması, KASKF Flaması ve hediyelerini takdim etti. KASKF Başkanı Murat Aydın konuşmasında “UEFA ve FİFA nezdinde sportif faaliyetlerin Kıbrıs’ta yapılması için çalışmalara başlayıp, biz de destek vereceğiz. Burada bize gösterdiğiniz ilgi ve alaka için teşekkür ederim. Burası bizim ikinci Vatanımız. Kendimizi evimizde gibi hissettik” dedi.