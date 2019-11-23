KOÇKED hep birlikte el ele

İzmit Ticaret Odası’nda düzenlenen Öğretmenler Günü özel programına Kocaeli ve çevre ilçelerde bulunan tüm kreş, çocuk kulüpleri, anaokulu, okulöncesi kurucuları, eğitmenleri katıldı. Yeni oluşum olmasıyla birlikte bu alanda birçok çalışmaları beraberinde yürütecek olan dernek üyeleri adeta birliktelik mesajı verdi. İlk kez düzenlenen bu Öğretmenler Günü programında katılımın oldukça fazla olması dikkat çekti.

KUTLAMA MESAJI

Dermek yönetimi günün önemine ilişkin yaptığı ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin teminatı, gözbebeğimiz çocuklarımız değerli öğretmenlerimizin elinde yetişiyor. Çok büyük fedakârlıkla görev yapan öğretmenlerimizin emekleri her zaman takdire şayandır. Çocuklarımızın hayatlarını şekillendiren, toplumumuzu inşa eden birer mimar olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz”

PASTA KESİLDİ

Yönetim sözlerin şöyle tamamladı: “Ülkemizin kalkınmasına emek veren bu yolda bir lokomotif görevi üstlenen, ülkemizin her köşesinde yorulmadan gocunmadan göğüslerini gere gere her koşulda görevlerini yerine getiren bu uğurda canından cananından vazgeçen başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsini saygı ve minnetle yâd ediyoruz” Gece de pasta kesildi ve çalınan müzik eşliğinde öğretmenler ve yöneticiler gönüllerince eğlenerek birlikte daha güçlü olduklarını gösterdi.