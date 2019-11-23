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Petroyağ Endüstriyel Yağlar Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketleri” listesinde!

Deloitte Private tarafından 20 ülkede uygulanan ve geçen yıl Türkiye’de ilki düzenlenen En İyi Yönetilen Şirketler (Best Managed Companies) programının 2019 yılı kazananları belli oldu. Programa başvuran şirketler, Ümit Boyner başkanlığındaki jüri tarafından titizlikle incelendi ve 15 şirket ödüle layık görüldü. Endüstriyel Yağlar ve Kimyasallar  alanında faaliyet gösteren Petroyağ Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketi” unvanını almaya hak kazandı.
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Aday şirketlerin değerlendirmesinde, Ümit Boyner’in başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay jüri desteği sağladı. Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelenen 37 şirketin 15’i ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ unvanını almaya hak kazandı. 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç, 2019 yılının ‘En İyi Yönetilen Şirketleri’ unvanlarını 11 Kasım’da Shangri-La Otel’de düzenlenen törenle aldı.

"ÖZVERİLİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ"

Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal 26 yıllık emeklerinin bu ödül ile taçlandırmanın mutluluğu ve gururu içinde olduğunu söyledi.Bu yolculuğa başlarken ‘’herşeyin çok doğal başladığını müşterilerimize iyi hizmet garantisini ve yeni ürün geliştirme mottosundan ayrılmadan özverili bir şekilde çalıştıklarını belirtti. Deloitte firması farklı bir misyon edinerek yıllarını vermiş ve Türkiye Sanayisine mal olmuş bu firmaları bulup ciddi emek vererek böyle bir platform da buluşturdu içinde ayrıca teşekkür ediyoruz’’ dedi.

 

Ödüllerin yanı sıra şirketlerin değerlendirme sürecindeki kazanımlarının önemli olduğunu söyleyen Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, “Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum. Aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda Türkiye kazananlarının global Best Managed Companies platformunda da temsil edilmesi planlanıyor. Bu nedenle, ödülden ziyade ödüle giden yolda, inceleme sürecindeki öğretici kazanımları çok değerli görüyorum ve programın, uluslararası arenada şirketlerin temsil edilmesi adına fayda sağlayacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum.”

 

Kazanan şirketlerin öne çıkan özellikleri:

 

Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde:

●     Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı,

●     Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji,

●     Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi,

●     Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması,

●     Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması,

●     Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi,

●     Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması,

Bugün 14:24 TSİ - Yaşam

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