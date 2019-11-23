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Öztürk Cep Herkülü için 108 kişilik salon kapattı

Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” filmi için NCity AVM Eurimages Sineması’ndaki 108 kişilik salonu kapattı.

Yasemin Kaya
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Batı Trakya Türkleri Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Cep Herkülü olarak anılan dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu anısına hazırlanarak 22 Kasım 2019’da gösterime giren “Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu” filmi için NCity AVM Eurimages Sineması’ndaki 108 kişilik salonu kapattı.

“BAYRAĞIMIZI DÜNYADA DEFALARCA DALGALANDIRDI”

Naim Süleymanoğlu’nu sadece halter başarılarıyla hatırlamamak gerektiğini ifade ederek, etkinlikle ilgili açıklama yapan BTTDD Başkanı Öztürk; “Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubemiz tarafından 22 Kasım 2019 Cuma günü vizyona giren “Naim Süleymanoğlu: Cep Herkülü” sinema filmi için üyelerimize yönelik olarak filmin ilk gösterimi için NCity Alışveriş Merkezi’nde sinema salonunu kapattık. Değerli üyelerimiz filme yoğun ilgi gösterdi ve etkinliğimiz 110 kişilik üye katılımımız ile gerçekleşti. Naim Süleymanoğlu’nu sadece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış bir halterci olarak görmek ve değerlendirmek yanlış olur. Süleymanoğlu, Türk bayrağını göndere çektirip İstiklal Marşımızı tüm dünyaya defalarca dinlettiren değerli bir Türk evladıdır” dedi.

“KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVASININ SEMBOLÜ”

Süleymanoğlu’nun dünyadaki asimilasyon politikalarını yıkma başarısı olduğunu ifade eden Öztürk; “Zamanın Bulgar rejimi altında büyük baskı, asimilasyon ve göç politikalarına maruz kalan soydaşlarımızın sesini dünyaya duyuran, onların ilham kaynağı ve pusulası olan duvarların ve kapıların yıkılmasını sağlayan bir özgürlük abidesidir. Bugün Batı Trakya’da asimile edilmeye çalışılan, dini ve milli kimlikleri yok edilmek istenen kardeşlerimiz gibi o dönemde isimleri dahi değiştirilen Bulgaristan Türkü’nün haklı davasının dünyaya duyurulmasında büyük ve önemli rol oynamıştır. Balkanlardan anavatana göç eden insanlarımız için bir sembol olmuştur Süleymanoğlu. O’nun aidiyet ve kudsiyetlerine olan bağlılığı tüm Balkan, Rumeli ve Batı Trakya coğrafyasında yaşayan insanlarımızın milletimize olan bağlılığının bir tezahürüdür” açıklamasında bulunmuşlardır. Bu vesileyle vefatının 2. sene-i devresinde Naim Süleymanoğlu’nu rahmet, minnet ve özlemle anıyor, etkinliğimize katılım sağlayan ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan değerli üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 14:31 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

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