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Altun bu kez gümüşte kaldı

Avrupa şampiyonu milli haltercimiz Berfin Altun, bu kez gümüş madalyada kaldı
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Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Halter Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası Gaziantep’te yapıldı. Turnuva’da Türkiye Halter Milli takımını ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nü temsil eden sporcumuz Berfin Altun, gümüş madalya kazandı.

BERFİN BAŞARIYA DOYMUYOR

22 ülkeden 120 sporcunun katıldığı1. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 64 kiloda mücadele eden Berfin, koparmada 93 Kg, Silkmede 117 Kg kaldırarak kendi sıkletinde 2. olmayı başardı. Avrupa Şampiyonu sporcumuz bu sonuçlar ile katıldığı son beş turnuvada da kürsüde yer almış oldu.

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