32 bin 500 çocuk daha sporla tanışacak!..

Kocaeli’nin dört bir yanındaki mahalle ve okul bahçelerine spor tesisi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunlardan 75’inde dışarıdan katılmak isteyen öğrencilere de spor hizmeti veriyor. Okul saatleri içinde öğrencilerin beden eğitimi derslerini yaptığı, okul saatleri dışında ise kulüplerin, sporcuların ve tüm vatandaşların yararlandığı tesislerden, kış döneminde de “ücretsiz spor okulu” faaliyetleri devam ediyor.

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü koordinatörlüğündeki kış dönemi ücretsiz spor okulları, ilk ve ortaokul aralığındaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek. Spor eğitimleri için kayıtlar devam ederken, kontenjanı tamamlanan tesislerdeki eğitimler sürüyor.

TÜRK SPORUNA KAZANDIRILACAK

Kış dönemi ücretsiz spor okullarındaki yetenekli öğrenciler bir üst çalışma alanlarına yönlendirilerek Büyükşehir’in sporcu ölçüm merkezinde kabiliyetleri tespit edilip, Türk sporuna kazandırılarak kulüplere yönlendiriliyor. Alanında uzman 177 beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından verilen eğitimler; Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme olmak üzere 10 branşta yapılıyor.