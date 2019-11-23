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32 bin 500 çocuk daha sporla tanışacak!..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerinin sporla tanışması amacıyla her yıl düzenlediği ücretsiz spor okullarında kış dönemi eğitimleri sürüyor. Bu dönem 12 ilçedeki 122 tesiste yaklaşık 32 bin 500 çocuk eğitim alarak sporla tanışmış olacak.
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Kocaeli’nin dört bir yanındaki mahalle ve okul bahçelerine spor tesisi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunlardan 75’inde dışarıdan katılmak isteyen öğrencilere de spor hizmeti veriyor. Okul saatleri içinde öğrencilerin beden eğitimi derslerini yaptığı, okul saatleri dışında ise kulüplerin, sporcuların ve tüm vatandaşların yararlandığı tesislerden, kış döneminde de “ücretsiz spor okulu” faaliyetleri devam ediyor.

EĞİTİMLER SÜRÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü koordinatörlüğündeki kış dönemi ücretsiz spor okulları, ilk ve ortaokul aralığındaki öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek. Spor eğitimleri için kayıtlar devam ederken, kontenjanı tamamlanan tesislerdeki eğitimler sürüyor.

TÜRK SPORUNA KAZANDIRILACAK

Kış dönemi ücretsiz spor okullarındaki yetenekli öğrenciler bir üst çalışma alanlarına yönlendirilerek Büyükşehir’in sporcu ölçüm merkezinde kabiliyetleri tespit edilip, Türk sporuna kazandırılarak kulüplere yönlendiriliyor. Alanında uzman 177 beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından verilen eğitimler; Atletizm, Badminton, Basketbol, Jimnastik, Güreş, İzcilik, Masa Tenisi, Satranç, Voleybol ve Yüzme olmak üzere 10 branşta yapılıyor.

Bugün 14:43 TSİ - Spor

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