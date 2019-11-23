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1.Küme U-19’da kuraları çekildi

2019-2020 Sezonu 1.Küme U-19 Futbol Ligi Kura çekimi töreni, KASKF toplantı salonunda yapıldı

Ahmet AKAY
Ahmet AKAY Tüm Haberleri
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Kura çekimine Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, saha komiserler derneği başkan yardımcısı İbrahim Yılmaz ve TÜFAD şubesinden Can Demirkıran katıldı. Yaklaşık 1 saat süren törene kulüp temsilcileri ilgi gösterdi. 1.Küme U-19 Futbol Ligi maçları 7-8 Aralık cumartesi ve pazar günü başlayacak.

MİTHAT AĞA YİNE KULÜPLERİ UYARDI

Kura çekimi öncesinde Ağa, kulüp temsilcilerine statü hakkında bilgi verirken, herkesin görevini en iyi şekilde yapmasını ve verilen talimatlara uymalarını istedi. Ağa “Her sene başı, kulüp temsilcilerine kura çekimi öncesinde talimatlar veriyoruz, ancak kulüp yetkilileri maalesef hiçbir kurala uymuyor. Sizden rica ediyorum, tüm kurallara uyalım. Maçlarda sıkıntılar yaşanmasın. Ben 15 gün önce bütün kulüplere tebligat gönderdim. Lige katılmayan takım varsa bize bildirsinler. Çünkü sezon başlıyor ve daha ilk veya ikinci hafta maçlarına çıkmayan takımlar oluyor” dedi. 

Bugün 14:45 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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