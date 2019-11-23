Pazar o’la!..

3.Lig 3.Grup’ta, geçtiğimiz hafta elde ettiği tek gollü galibiyetle bir anda kendine gelen ve zirvedeki takımlar arasına yükselen eski lider Darıca G.B., bugün doğu Karadeniz deplasmanında Pazarspor takımına konuk olacak. Özgür Vurur ve talebeleri, yeni bir seri başlatmak üzere sahaya sadece ve sadece galibiyet için çıkacak. Müsabaka saat 13.00’de başlayacak. Sarı Yeşilliler dün Rize’ye giderek, kampa girdi.

GÖLCÜKSPOR-MUĞLA…

Hafta içerisinde teknik direktör değişikliğine giden grubun bir diğer Kocaelilisi Gölcükspor ise Muğlaspor takımını konuk edecek. Taner Gülleri’yle yolları ayıran ve yönetimden istifalarla bir anda çalkantı yaşayan ekip, Sadi Tekelioğlu gibi son derece tecrübeli bir teknik adamın göreve gelmesiyle beraber toparlandı ve maça hazır hale geldi. Bugünkü maça ilginin yoğun olması bekleniyor. Müsabaka saat 13.30’da başlayacak.