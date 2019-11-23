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BAL zehir olmasın!..

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. ve 11.Grup takımlarımız bugün sahalara çıkıyor.
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10. ve 11.Grup takımlarımız bugün sahalara çıkıyor. 10.Grup’ta, geçen hafta deplasmanda sürprize imza atan çalkantılı Gebzespor, Yalovaspor ile ezeli rekabette mücadele verecek. Maç Gebze’de. İlimtepe Kullar 1975 ise yeni teknik adamı Murat Şahin ile birlikte Çiğli Belediye deplasmanına sahaya çıkacak. Çayırovaspor ise Atlasspor’u konuk edecek. Maçlar 14.00’de başlayacak.

KARAMÜRSEL VE BAŞİSKELE DE SAHADA…

11.Grup temsilcileri de bugün sahaya çıkıyor. Başiskele Doğantepe, 7-1’lik Edirne hezimetinden sonra bugün Bozcaada takımını konuk edecek. Geçen hafta Biga’yı konuk eden Karamürsel, kendisinden 10 kat yüksek bütçeli rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Zirve inadını sürdüren ekip, 6 puan değerindeki maçta Arnavutköy Belediyespor’a konuk olacak. Bu maçlar da 14.00’de başlayacak.

Bugün 14:47 TSİ - Spor

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