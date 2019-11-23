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Türk Eğitim-Sen’li öğretmenler balık ziyafetinde buluştu

Türk Eğitim- Sen Körfez ve Derince Şubeleri ‘ne bağlı öğretmenler, kendileri için hazırlanan organizasyonda bir araya geldi
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Türk Eğitim Sen Körfez ve Derince Şubeleri ‘ne bağlı öğretmenler; 'Balık Ziyafeti' adı altında düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.  Etkinlikte bol bol sohbet etme ve çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunma fırsatı buldukları öğrenilen öğretmenler, kendilerini bir araya getiren Türk Eğitim- Sen yöneticilerine teşekkürlerini ilettiler. Etkinliğe, emekli ve halen öğretmenlik hayatına devam eden 510 eğitimcinin katıldığı öğrenildi.

“BÜYÜK BİR AİLEYİZ” 

Buluşma nedeniyle açıklamalarda bulunan Türk Eğitim Sen Körfez İlçe Başkanı Abdullah Alyanak, “Organizasyonumuza ekmekli olmuş büyüklerimiz ve sendikamızın kuruluşunda emeği geçen başkanlarımız davet edildi. Devamında Körfez’de bayrağı devreden Halim Bayar’a ve Derince’de bayrağı devreden Halil Öztürk’e emeklerinden dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca bizi kırmayarak davetimize icabet eden Yunus Emre Kurt başkana ve yönetimine teşekkür ederiz. Biz birlikte büyük bir aileyiz” dedi.

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