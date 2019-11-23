Körfez, altın günü yapıyor

Genellikle para biriktirmek için yapılan ve daha çok sosyal çevrelerde talep gören ‘gün yapma’ faaliyetini Körfez’deki esnafların ve odaların da gerçekleştireceği öğrenildi. Önceki gün bir araya gelen ve etkinlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunan aralarında Körfezli iş insanları, STK temsilcileri, dernek yöneticileri ve esnafların olduğu 22 kişilik grup belirli aralıklar bu etkinliği gerçekleştireceklerini duyurdular.

HER AY 30 BİN LİRA

22 kişilik grubunda, her ay bir kişiye 2 bin 500 lira vereceği ve paranın bu sayede ay ay döneceği öğrenildi. Paranın gün kapsamında ilk sırayı alan Körfez Ağadere esnaflarından Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Tahtalı ’ya ulaştırılmaya başlandığı kaydedildi. Etkinliğe katılanlar arasında Körfez Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Pazarcılar Odası Başkanı Zafer Şahin, Kocaeli, Kantinciler Derneği Başkanı Ali Can Kazgan, iş adamı ve Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Recep Sarıdoğan da yer alıyor.