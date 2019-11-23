Dostlarından Çiftçi ’ye ziyaret

Yeni eğitim-öğretim dönemi başında Hereke ‘deki görev yerinden Körfez Yeniyalı Fahri Korutürk Okulu'na müdür olarak atanan Nusret Çiftçi ‘yi ziyaret eden eski okulundaki öğretmen kadrosu, Çiftçi ‘ye yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Müdür Çiftçi, kendisini ziyaret eden dostlarına teşekkür ettiğini belirtti.