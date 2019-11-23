Yeni eğitim-öğretim dönemi başında Hereke ‘deki görev yerinden Körfez Yeniyalı Fahri Korutürk Okulu'na müdür olarak atanan Nusret Çiftçi ‘yi ziyaret eden eski okulundaki öğretmen kadrosu, Çiftçi ‘ye yeni görevinde başarılar dilediler. Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Müdür Çiftçi, kendisini ziyaret eden dostlarına teşekkür ettiğini belirtti.
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Dostlarından Çiftçi ’ye ziyaret
Yeni eğitim- öğretim yılında Körfez Yeniyalı Fahri Korutürk Okulu'nda müdür olarak görev yapmaya başlayan Nusret Çiftçi ‘yi eski okulundaki arkadaşları yalnız bırakmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz