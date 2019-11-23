Torundan, babaanneye sürpriz

Körfez'de ikamet eden Eser-Çağdaş Saygı'nın oğulları Çınar, babaannesi Nurcan Karakuş Saygı'yı doğum gününde yalnız bırakmadı. Kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları söndüren Nurcan Karakuş Saygı'ya yanında bulunan eşi Atilla Saygı, torunu Çınar Saygı ve diğer sevenleri ' İyi ki doğdun' diye alkışlarla tezahüratta bulundular. Mutlu olan Nurcan Karakuş Saygı, bu güzel ve özel günde kendisini yalnız bırakmayan biricik torunu Çınar'a, eşine, çocuklarına ve sevenlerine teşekkür ettiğini dile getirdi.