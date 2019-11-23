Bağımsız fotoğrafçılar Tamer Yılmaz’ı ağırladı

Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, baştan sona soru-cevap şeklinde devam eden sunumda Tamer Yılmaz, reklam fotoğrafçılığının tüm inceliklerini anlattı. Üniversiteli gençlerin çoğunlukta olduğu programda, gençler sordukları sorularla Tamer Yılmaz'ı terlettiler. Programa katılan gençler Yılmaz’ın birikimlerinden faydalandıkları için mutlu olduklarını söylediler.