Dernek binasında gerçekleştirilen etkinlikte, baştan sona soru-cevap şeklinde devam eden sunumda Tamer Yılmaz, reklam fotoğrafçılığının tüm inceliklerini anlattı. Üniversiteli gençlerin çoğunlukta olduğu programda, gençler sordukları sorularla Tamer Yılmaz'ı terlettiler. Programa katılan gençler Yılmaz’ın birikimlerinden faydalandıkları için mutlu olduklarını söylediler.
Bugün 14:54 TSİ- Kültür-Sanat Güncelleme: Bugün 14:59 TSİ
Bağımsız fotoğrafçılar Tamer Yılmaz’ı ağırladı
Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu, önceki akşam reklam fotoğrafçılığı dünyasının önemli isimlerinden Tamer Yılmaz’ı ağırladı
Bugün 14:54 TSİ - Kültür-Sanat Yazdır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz