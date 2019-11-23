İl Milli Eğitim Müdürü Çelik Öğretmenler Günü’nü kutladı

Çelik mesajında, “Cumhuriyet’imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği tarih olması münasebetiyle daha da derin bir anlam kazanan bu kıymetli günde yarınlarımızı inşa etmek için özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbî duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı. “Öğretmen olmak, sevgi tohumları ektiği gönül toprağından envai çeşit filiz yeşertmektir” diyen Müdür Çelik, “Her daim bir sanatkâr hassasiyetiyle çalışmak ve elindeki cevherin görkemli bir mücevhere dönüşmesini sağlamaktır” dedi.

“HOŞ GELDİNİZ…”

Çelik devamında, “Sabrın izinden yürümek, iyiliği şiar edinen adımlar atmaktır. Topluma irfan sahibi insanlar kazandırmaktır. Dürüstlüğün, adaletin, vefanın timsali pırıl pırıl insanlar yetiştirmek için yılmadan çalışmaktır. İnsana olan inancını hep diri tutmaktır. Bazen kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ köyünün çocuklarına uçsuz bucaksız dünyalar sunmak, bazen yolunu kaybetmiş bir gence ilham olmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize “hoş geldiniz” diyerek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbî duygularımla kutluyorum” dedi.