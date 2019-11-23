Yeniden Refah Körfez'de sahada 

Yeniden Refah Partisi Körfez ilçe teşkilatı 17 Kasım'da gerçekleşen büyük kongrenin ardından sahaya indi. Yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okudan'ı makamında ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Başkanı Arif Aydoğmuş hem öğretmenler gününü kutladı hem de ülkemizdeki eğitim sistemi ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

“EĞİTİMCİLERİMİZİN ROLÜ BÜYÜK”

Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Başkanı Arif Aydoğmuş Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okudan'ı ziyaretinde ülkemizin içinden geçtiği bu zor süreçte ahlaki ve manevi yozlaşmaya dikkat çekerek bu tahribatın önüne ancak ve ancak öğretmenlerimizle geçebiliriz. Bunun yolu da yaşam kalitesi yüksek, geçim sıkıntısının olmadığı bir ekonomik sistemdir dedi. Başkan Arif Aydoğmuş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Mİlli Eğitim Müdürü Okudan çalışmalarında başarılar diledi.

BAŞHEKİM TEKİN'E ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Körfez İlçe Başkanı Arif Aydoğmuş ve ekibi içinde bulunduğumuz haftanın Diş Sağlığı Haftası olması nedeniyle Körfez Diş Hastanesi Başhekimi Özcan Tekin'i ziyaret etti.

Hizmetlerle ilgili bilgi alan Aydoğmuş; başhekim Tekin'e hayırlı çalışmalar dileklerini iletti.