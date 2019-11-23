Hurdacılar Kocaeli’de site kuracak

Bu yılın Haziran ayında kurulan Kocaeli S.S Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler İşletme Kooperatifi ilk olağan genel kurulunu bugün Körfez Mahallesi İstanbul – İzmit yan yolunda bulunan Haldızlar İş Hanı’ndaki kooperatif binasında gerçekleştirdi. Genel kurulda, kurucu başkan Bahattin Türk tek aday olarak çıktı. 21 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede kurucu mevcut başkan Bahattin Türk göreve devam etti. Gerçekleşen genel kurulda 3 yönetim kurulu ve 3 denetim kurulu üyesi ile yedek üyeler seçildi.

“KOCAELİ’YE YAKIŞIR HURDACILAR SİTESİ YAPACAĞIZ”

Genel Kurula AKP Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Hurdacılar Dernek Başkanı Mustafa Nebili ve kooperatif üyeleri katıldı. Kocaeli S.S Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler İşletme Kooperatifi Başkanı Bahattin Türk genel kurulda yaptığı konuşmada, “12 Haziran’da kooperatifimizi 7 kişiyle kurduk. Şu anda sayımız 21 kişi olduk. Üye kayıtlarımız devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar üye kayıtlarımızı tamamlayacağız. Yılbaşından sonra üye kayıtlarımızı donduracağız. Üyelerimiz için hurdacılar sitesi yapmak için yer bakacağız. 2020 hedeflerimizin ilki site için yer bakmak. Site olunca tüm esnaflar bir araya gelecek. Daha düzenli bir hale gelecek esnafın durumu. Kocaeli’ye yakışır bir hurdacılar sitesi yapacağız. Siyasilerimizin desteklerini bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

YÖNETİM KURULU ASİL

Bahattin Türk, Tayfun Avcı, Mehmet Şebablı

YÖNETİM KURULU YEDEK

Mehmet Kula, Hakan Taş, Tuncel Benli

DENETİM KURULU

Emre Şimşek, Cüneyt Köylü

DENETİM KURULU YEDEK

Aydoğan Kuş, Ertuğrul Yıkılmaz