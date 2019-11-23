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Dağdeviren ve Uslu’dan evi yanan ailelere ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü Başkanı Cavit Dağdeviren ve partinin önde gelen isimlerinden olan Bozkurt Uslu, Hereke’de evi yanan aileleri ziyaret etti
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Son seçimlerde Körfez Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ancak daha sonra İYİ Parti - CHP ittifakı nedeniyle geri çektirilen Bozkurt Uslu, Cavit Dağdeviren ile birlikte Hereke'de evleri yanan aileleri ziyaret ederek, acılı günlerinde ailelere moral verdi. Sosyal konularda aktif kişiliği ile bilinen Körfez'in önemli siyasetçilerinden Cavit Dağdeviren, her zaman olduğu gibi yine acılı aileyi yalnız bırakmadı. Bu ziyarete Kadın Kolları Başkanı Naciye Seçilmiş de katıldı.

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