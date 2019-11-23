Son seçimlerde Körfez Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ancak daha sonra İYİ Parti - CHP ittifakı nedeniyle geri çektirilen Bozkurt Uslu, Cavit Dağdeviren ile birlikte Hereke'de evleri yanan aileleri ziyaret ederek, acılı günlerinde ailelere moral verdi. Sosyal konularda aktif kişiliği ile bilinen Körfez'in önemli siyasetçilerinden Cavit Dağdeviren, her zaman olduğu gibi yine acılı aileyi yalnız bırakmadı. Bu ziyarete Kadın Kolları Başkanı Naciye Seçilmiş de katıldı.
Bugün 15:05 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:11 TSİ
Dağdeviren ve Uslu’dan evi yanan ailelere ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Örgütü Başkanı Cavit Dağdeviren ve partinin önde gelen isimlerinden olan Bozkurt Uslu, Hereke’de evi yanan aileleri ziyaret etti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz