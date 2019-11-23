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Cenaze evleri yemek alım ihalesi yapıldı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü tarafından belediye sınırları içindeki cenaze evlerinde dağıtılmak üzere satın alınacak 30 bin öğün yemek için ihale gerçekleştirildi
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İzmit Belediyesi toplantı salonunda açık ihale usulü gerçekleştirilen ve İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 3 firma teklif verdi. Teklif veren firmaların 268 bin 200 TL ile Kartepe Yemek ve Gıda Sanayi, 318 bin TL ile Hesmay Gıda Ambalaj Plastik İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi ve 342 bin TL ile Cupcakeizmit Pastacılık Gıda Ürün Pazarlama Sanayi adlı firmalar olduğu öğrenildi. Yaklaşık maliyeti 342 bin TL olarak belirlenen ihaleyi kazanan firmanın değerlendirmeler tamamlandıktan sonra açıklanacağı belirtildi.

 

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