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Sögüt, Dadaşları ziyaret etti

Erzurum Dernekleri Federasyonu’nu ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, “Ait olduğumuz kültürü asla unutmamalıyız ama yaşadığımız kenti de sahiplenmeliyiz” dedi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanlığına yeniden seçilen Tekin Dursun ve yönetimini ziyaret etti. Kirazlıyalı’da bulunan federasyon binasında gerçekleştirilen ziyarete; Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Belediye Meclis üyesi Mehmet Sayım da katıldı. Başkan Şener Söğüt, Dursun ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini iletti.

“BURS VERİYORUZ”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Federasyon Başkanı Tekin Dursun, “Federasyon olarak yeni dönemde güzel işler yapmayı sürdüreceğiz. 100 çocuğumuza burs veriyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi arttıracağız” dedi. Sohbet havasında gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyelerinin tek tek kendilerini tanıttığı toplantıda konuşan Başkan Şener Söğüt, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

“KENTİ SAHİPLENMELİYİZ”

“Ait olduğumuz kültürü asla unutmamalıyız ama yaşadığımız kenti de sahiplenmeliyiz” diyen Başkan Şener Söğüt, “Bu konuda Erzurumlular en güzel örneklerden birisidir. Bizler göreve gelirken de söyledik; hemşericilik yapmadan, bu kenti tüm dinamiklerimizle birlikte yöneteceğiz. Şimdi de STK’larımızın fikir ve görüşlerine göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Birlikte daha güzel bir Körfez için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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