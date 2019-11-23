Seyyar Pazarcılar Odası ve Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kapalı Pazar’da yapılan düzenlemelerin tamamlandığını ve pazarın 2 Aralık’ta hizmete gireceğini aktardı. Oda yönetiminin hazırlayıp sunduğu yerleşim planını onaylayan Başkan Aygün yaptığı konuşmada, “Pazartesi günleri kurulan Yenikent semt pazarı 2 Aralık Pazartesi günü belediyemiz tarafından inşa edilen yeni Kapalı Pazar’da halkımıza hizmet verecek. Pazarcı kardeşlerimiz artık daha düzenli, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürecek. İlçemize, halkımıza ve esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Bugün 15:21 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 15:22 TSİ
Yenikent Kapalı Pazar 2 Aralık’ta hizmete giriyor
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yenikent semt pazarının 2 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yeni Kapalı Pazar’da hizmet vereceğini söyledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz