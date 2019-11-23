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Yenikent Kapalı Pazar 2 Aralık’ta hizmete giriyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yenikent semt pazarının 2 Aralık Pazartesi günü itibarıyla yeni Kapalı Pazar’da hizmet vereceğini söyledi
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Seyyar Pazarcılar Odası ve Pazar Yeri Kuruluş Komisyonu ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kapalı Pazar’da yapılan düzenlemelerin tamamlandığını ve pazarın 2 Aralık’ta hizmete gireceğini aktardı. Oda yönetiminin hazırlayıp sunduğu yerleşim planını onaylayan Başkan Aygün yaptığı konuşmada, “Pazartesi günleri kurulan Yenikent semt pazarı 2 Aralık Pazartesi günü belediyemiz tarafından inşa edilen yeni Kapalı Pazar’da halkımıza hizmet verecek. Pazarcı kardeşlerimiz artık daha düzenli, hijyenik ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sürdürecek. İlçemize, halkımıza ve esnaflarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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