CHP’de mahalle delegelerinde sona doğru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçede 9 Kasım tarihinde başlayan mahalle delege seçimleri bugün de devam etti. Kongre sürecinde ilk olarak mahalle delegeleri belirlenirken, sandığa giden partililer mahallelerinde oy kullandı. Bugün gerçekleşen seçimlerde Bekirdere, Tavşantepe, Serdar ve Yenişehir Mahallelerinin delegeleri belirlendi.
YARIN HAREKETLİ GEÇECEK
Yapılan mahalle delegeleri seçiminde Bekirdere Mahallesi’nde 5 delege, Tavşantepe Mahallesi’nde 7 delege, Serdar Mahallesi’nde 9 delege, Yenişehir Mahallesi’nde ise …delege belirlendi.24 Kasım Pazar günü ise (yarın) Kozluk, Yahyakaptan ve Orhan Mahallelerinin delegeleri seçilecek. Yahya Kaptan Mahallesi’nde seçimlerde tek liste olması beklenirken Orhan Mahallesi’nde ise seçimlerin çift listeli olması bekleniyor. Köy delege seçimleri ise 25 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
BEKİRDERE MAHALLESİ
İlyas Ataç
Murat Seymen
Yasemin Sağlık
Samet Ergül
Cebrail Bektaş
TAVŞANTEPE MAHALLESİ
Bülent Önen
Engin Özcan
Erkan Özdemir
İsmet Kuzu
Eşref Zengin
Hasan Kardaş
Ali Kuyumcu
SERDAR MAHALLESİ
Adnan Şen
Oktay Güngördü
Ferdi Yalın
Merih Koruçelik
Hüsamettin Altun
Ahmet Tuğral
Metin Yılmaz
Hasan Okur
Beyhan Dolanbey
YENİŞEHİR MAHALLESİ
Taylan Bingöl
Yaser Değirmencioğlu
Zafer Hazar
Tuncay Sayılgan
Hakan Fidan
Harun Muratoğlu
Fazlı Meşe
İlhan Gürkan
Mehmet Çolakoğlu
Savaş Özkan
Halis Dedekoç
Abdulkadir Akarsu
Ergin Olcay
Abdullah Koç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz