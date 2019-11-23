CHP’de mahalle delegelerinde sona doğru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçede 9 Kasım tarihinde başlayan mahalle delege seçimleri bugün de devam etti. Kongre sürecinde ilk olarak mahalle delegeleri belirlenirken, sandığa giden partililer mahallelerinde oy kullandı. Bugün gerçekleşen seçimlerde Bekirdere, Tavşantepe, Serdar ve Yenişehir Mahallelerinin delegeleri belirlendi.

YARIN HAREKETLİ GEÇECEK

Yapılan mahalle delegeleri seçiminde Bekirdere Mahallesi’nde 5 delege, Tavşantepe Mahallesi’nde 7 delege, Serdar Mahallesi’nde 9 delege, Yenişehir Mahallesi’nde ise …delege belirlendi.24 Kasım Pazar günü ise (yarın) Kozluk, Yahyakaptan ve Orhan Mahallelerinin delegeleri seçilecek. Yahya Kaptan Mahallesi’nde seçimlerde tek liste olması beklenirken Orhan Mahallesi’nde ise seçimlerin çift listeli olması bekleniyor. Köy delege seçimleri ise 25 Kasım-29 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

BEKİRDERE MAHALLESİ

İlyas Ataç

Murat Seymen

Yasemin Sağlık

Samet Ergül

Cebrail Bektaş

TAVŞANTEPE MAHALLESİ

Bülent Önen

Engin Özcan

Erkan Özdemir

İsmet Kuzu

Eşref Zengin

Hasan Kardaş

Ali Kuyumcu

SERDAR MAHALLESİ

Adnan Şen

Oktay Güngördü

Ferdi Yalın

Merih Koruçelik

Hüsamettin Altun

Ahmet Tuğral

Metin Yılmaz

Hasan Okur

Beyhan Dolanbey

YENİŞEHİR MAHALLESİ

Taylan Bingöl

Yaser Değirmencioğlu

Zafer Hazar

Tuncay Sayılgan

Hakan Fidan

Harun Muratoğlu

Fazlı Meşe

İlhan Gürkan

Mehmet Çolakoğlu

Savaş Özkan

Halis Dedekoç

Abdulkadir Akarsu

Ergin Olcay

Abdullah Koç