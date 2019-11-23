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Kaymakam Cinbir’den öğretmenlere özel kutlama

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında dün İzmit Öğretmenevi’nde kutlama programı düzenledi.

Yasemin Kaya
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İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında dün İzmit Öğretmenevi’nde kutlama programı düzenledi. Programda konuşan Kaymakam Cinbir; “Çocuklarımızı yarınlara hazırlayan, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere fedakâr ve eli öpülesi değerler olan öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum, tüm öğretmenlerimizin yanında ve emrinde olduğumuzu belirtiyorum” dedi.

Öğretmenler Günü kutlamasına İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve eşi Hayriye Cinbir’in yanı sıra; İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen,Şube Müdürleri Yakup Yaman, Yusuf Yıldırım, İzmit’teki okullardan müdürler, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.Öğretmenler Günü kutlamasında, okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Cinbir, programda tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayarak,başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’e çiçek takdim ederek, bu özel kutlamadan dolayı teşekkür ettiklerini ifade etti.

“KAYMAKAMLIĞIMIZ TÜM ÖĞRETMENLERE DESTEKÇİ”

Kaymakam Cinbir konuşmasında; “Okuma yazma bilmeyen bir ananın, okuma yazmayı askerde öğrenen bir babanın evladı olarak; başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün beni ve çocuklarımızı bugünlere getiren tüm öğretmenlerimizi ellerinden öpüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni; demokrasi ve milli iradeye sahip çıkma bilinci ve kararlılığıyla aydınlık yarınlara taşıyacak, vatansever, bilinçli, birikimli, milli ve manevi değerleri özümsemiş, milli kültüründen beslenen, aziz milletimizin hayalleri ve hedeflerini gerçekleştirme kararlılığında ve kabiliyette, milletimizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini gerçekleştirerek bir neslin yetiştirilmesi değerli öğretmenlerimizden en büyük ve önemli beklentimizdir. Bu süreçte ilçemizdeki bütün kurumlar öğretmenlerimiz tarafından kendilerine verilecek görevi yerine getirmeye hazırdır” dedi.

“HER ZORLUĞA GÖĞÜS GERİYORLAR”

Eğitimcilerin görevlerini yerine getirmek için her zorlukla mücadele ettiğini ifade eden Kaymakam Cinbir; “Aziz milletimizin istiklaline, vatanına, cumhuriyetine, demokrasisine alçakça kast eden hainlerin kurşunlarına göğsünü siper eden, vatan söz konusu olduğunda gerisini teferruat gören vatansever kahramanları yetiştirmekle kalmayıp, gerektiğinde  onlarla birlikte omuz omuza verip ölümü göze alarak, bütün zorluklara ve terör pusuları ve saldırılarına rağmen, yılmadan ve korkmadan eğitim faaliyetini sürdüren öğretmenlerimize selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün 15:54 TSİ - Gündem

Muhabir Yasemin Kaya

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