Üniversite öğrencisinden Kandıra ÇYDD’ye duygusal mektup

Kandıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevim Deren’in öncülüğünde, 16 Kasım 2019’da ülkemizin çeşitli illerinden Kocaeli’ye üniversite okumaya gelen, 17 üniversite öğrencisine yönelik gerçekleştirilen İstanbul Gezisi organizasyonu sonrası, gezi heyetindeki öğrenciler Kandıra ÇYDD Başkanı Sevim Deren’e duygularını yazılı olarak ifade etti. Geziye katılan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisinin Ulu Önder Atatürk ve ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren’le ilgili düşüncelerini yazdığı mektup, Şube Başkanı Sevim Deren’i ve üyelerini oldukça duygulandırdı.Gezi organizasyonunun muhteşem olduğunu ifade eden öğrenci, yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

“MUHTEŞEM BİR ETKİNLİK”

“Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin çok nadide başkanı ve çok nadide öğretmenleri ile 16 Kasım cumartesi günü muhteşem ötesi bir geziye katıldım.Bu gezi gerçekten giderken yolculukta geçirdiğimiz vakitler olsun, tanıştığım yeni arkadaşlar olsun, ve daha önce gitmediğim ve gitmekte ön yargılı olduğum, kalabalığından korktuğum şehir İstanbul geziye gittiğim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği sayesinde gerçekten muhteşem bir şehir haline geldi gözümde. Artık korkmuyorum ama gezilecek bir yer olduğunu düşünüyorum hâlâ.

“DEREN’E VE EKİBİNE SONSUZ TEŞEKKÜR”

“Galata kulesinde kahvaltı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odasının, yatak odasının birçok fotoğrafının olduğu palas otele gidip o nesnelere dokunup o geçmiş zamanı hissetmek, o Hintli tüccarın hediyesi olan halının anlamı tüylerimi diken diken etti gerçekten. Bir dahaki gezileri gerçekten sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Çünkü daha önce fırsatım olmadığı için bu tür yerleri gezip görememiştim. Siz sevgili ve saygı değer Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine minnetlerimi bütün içtenliğimle sunar ve çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız iyi ki sizlerle tanıştım”

“ATAMA AĞLAYARAK SARILIRDIM”

“Gezide görme fırsatı bulduğumuz Fetih 1453 Panorama Müzesi çok büyüleyiciydi gerçekten. 5 yıllık süren bir emek sonucu çalışma atalarımızın ne zorluklarla mücadele ettiklerini ve zaferi elde ettiklerini gösteriyor. Benim için Kurtuluş Savaşı’ndan önce bu vatan toprakları için verilmiş en büyük, kutlu bir mücadele örneği. Askeri Müze ise mehter marşının canlandırılması gerçekten çok sevdiğim bir anı oldu benim için çünkü canlı canlı izledim ve yüreğimde hissetmeye çalıştım. İçerideki kısımlarda ise Atatürk’e ait eşyaları görmek onlara dokunmak çok muhteşem dile dökülemeyecek bir hissiyattı. Sanırım gerçek hayatta Ata ‘mı görseydim gözyaşlarımı tutamayıp ona sıkıca sarılırdım ve minnetimi sunardım bütün içtenliğimle”