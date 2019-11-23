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“Devletimize göre genç, özel sektöre göre yaşlıyız”

Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği SYDD Saymanı Savaş Atay, İzmit Belediyesi önünde açtıkları stantta açıklamalarda bulundu. Atay, “Bizler devletimize göre genç, özel sektöre göre yaşlı olan insanlarız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KOCAELİ EYT-SYDD) üyeleri geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediyesi Belsa Plaza önünde açtıkları stantta Cumhurbaşkanlığı’na verilmek üzere imza topladı. Ayrıca dernek, üye olmak isteyenleri de kabul etti. Stantta bugün dernek saymanı Savaş Atay ve dernek kurucu üyesi Yavuz Gültekin ile birlikte üyeler yer aldı. Açılan stantta bölgeden geçen vatandaşlar EYT mağduru kişilere destek olmak amacıyla imza attı.

“DEVLETİMİZE GÖRE GENÇ İNSANLARIZ”

Stantta açıklama gerçekleştiren Kocaeli EYT-SYDD Saymanı Savaş Atay, “Kendimden bahsedeyim. 1990 yılından beri neredeyse 30 yıl çalıştım. Prim günüm 9 bin. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkan 4447 sayılı kanunun çıkması sonrasında belki dünyada ilk defa kanunun geriye doğru işletilerek mağdur olan kesimiz. Bizim algı yaratılarak erken emeklilik diye bir talebimiz olduğu söyleniyor. Bizim öyle bir talebimiz söz konusu değildir. Ben Yıldız Sunta Fabrikası’nda çalışıyordum ve mağdurum. Şuanda bir işsizim ve iş bulamıyorum. Bizler devletimize göre genç, özel sektöre göre yaşlı olan insanlarız” dedi.

Bugün 16:28 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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