İşte Kocaeli’de 11 ayda öldürülen kadın sayısı!

Türkiye genelinde 324 günde 302 kadının erkekler tarafından öldürdüğünü, 532 kadına ise şiddet uyguladığını gözler önüne seren rapor adeta şok etkisi yarattı. Erkek şiddeti sonucu en az 12 kadın da basına, 'sağlık durumu ağır' olarak yansıdı. Öldürülen kadınlardan en az 10'unun Türkiye vatandaşı olmadığı kaydedildi. Yabancı ülke vatandaşlarının 1'i Azerbaycan, 2'si Suriye, 2'si Afganistan, 1'i Irak, 1'i Çin, 1'i Ukrayna, 1'i Fas, 1'inin Özbekistan asıllı olduğu belirtildi. Kadınların yüzde 64'ünün koca-eski koca, sevgili-eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

149 KADIN SİLAHLA, 74'Ü BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların yüzde 49'unun ateşli silahlarla öldürüldüğü belirtilen raporda, "Erkekler, 149 kadını ateşli silahlarla, 74 kadını bıçakla, 25 kadını boğarak, 20 kadını döverek, 4 kadını yakarak, 1 kadını asitli su dökerek öldürdü. Erkekler, en az 2 kadının kafasını taşla ezdi, 1 kadına araçla çarparak, 2 kadını da balkondan atarak öldürdü. Erkeklerin 24 kadını öldürme şekli basına yansımadı" denildi.

KOCAELİ'DE 11 AYDA 11 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Kocaeli’de ise 2019 yılının ocak ile kasım ayı aralığında toplam 11 kadın öldürüldü. Neredeyse her ay bir kadının öldürüldüğü Kocaeli’de ocak, şubat, mart ve nisan aylarında birer kadın cinayete kurban gitti. Mayıs ayında Kocaeli’de 3 kadın birden öldürülürken temmuz ve ekim ayında ise ikişer kadın cinayete kurban gitti.