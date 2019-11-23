Kasten öldürmek suçundan hüküm giyip cezasını çekmekte olduğu Zonguldak Cezaevinden firar eden, Kocaeli’nde de karıştığı 2 ayrı bıçaklama ve çok sayıda tehdit suçundan aranmakta olan Y.D isimli şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından İzmit’de yakalandı. İşlemleri tamamlanan ve hala 19 yıl 10 ay hapis cezasının bulunduğu öğrenilen Y.D. sevk edildiği Kocaeli Adliyesindeki nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Cezaevi firarisi İzmit’te yakalandı
Kasten öldürmek suçundan hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden firar eden kişi polis ekiplerince İzmit’te yakalanarak gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz