Uluslararası Farkındalık Festivali “Değişim ile Çiçek Aç” sloganıyla başladı!

Dünya Değişim Akademisi tarafından hazırlanan değişim programlarının uygulandığı Festivalde ayrıca interaktif söyleşiler, danslar, bireysel gelişime ve farkındalığı artırmaya yönelik kitaplar var. Festival tümüyle bireysel gelişimi ve değişimi destekliyor.

Programda yer alan “Değişim” çalışmaları: Stresi Yönetme, Anda Kalma, Korkuyu Aşma ve Depresyondan Özgürleşme üzerine olup, şirket çalışanları ve aileler de programlara büyük ilgi gösteriyor. Sağlıklı yaşam ve farkındalık için nefes çalışmalarının da yer aldığı etkinlikte özgüven, yaratıcılık, kararlılık ve sevgi dolu iletişimi geliştiren enerji çalışmaları da yapılıyor.

Farkındalık Festivali’ne dünyadan, Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Kocaeli çevresinden 400’e yakın katılım var. Festival 24 Kasım Pazar akşamı sona eriyor.

Negatifleri atmak, pozitiflerle dolmak, her zaman daha güzele ve doğala doğru gelişmek, değişmek için düzenlenen organizasyonun, Kocaeli’nin muhteşem körfez manzarasında önümüzdeki aylarda tekrar gerçekleşeceği de bildirildi.

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