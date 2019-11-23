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Emekli vekillerin maaşı dudak uçuklattı!

Ocak ayında emeklilere zam yapılacak. En düşük emekli milletvekilinin maaşı 1215 liralık artışla 14.625, en düşük SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 87 lira artışla 1287 lira olacak 
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Türkiye’de adaletsiz gelir sağılımı, emeklilerde de yaşanıyor. Kimisi yüksek, kimisi düşük maaş alıyor. Ocak 2020’de emekli maaşlarına zam yapılacak. 2020 yılı bütçesi ile birlikte emekli milletvekillerinin maaşlarına yüzde 9 civarında zam gelecek. Böylece 13 bin 410 lira olan emekli milletvekilinin maaşı, 1215 lira artışla 14 bin 625 lira olacak.

87 LİRA ZAM GELECEK

Peki ya vatandaş? Uzmanlar, yeni yılda SGK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşlarına yüzde 6.7 zam gelmesini bekliyor. Bu oran gerçekleşirse, 1200 lira olan en düşük maaş 87 liralık zamla 1287 lira olacak. En düşük maaş alan milletvekili emeklisine 1215, en düşük maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklisini maaşına sadece 87 lira zam gelecek.

EMEKLİ AYLIĞI ALAN ESKİ BAKANLARIMIZ

Kazım DİNÇ

Vecdi GÖNÜL

Nihat ERGÜN

Meral AKŞENER

Osman PEPE

Fikri IŞIK

EMEKLİ AYLIĞI ALAN MİLLETVEKİLLERİMİZ

Erol KÖSE

Onur KUMBARACIBAŞI

İbrahim ARTVİNLİ

İsmail Amasyalı

Bülent ATASAYAN

Şevket KAZAN

İsmail KALKANDELEN

Halil ÇALIK

Turan İMAMOĞLU

Bekir YURDAGÜL

Cumali DURMUŞ

Kemal KÖSE

Sefer EKŞİ

Eyüp AYAR

Muzaffer BAŞTOPÇU

Nevzat DOĞAN

Sefa SİRMEN

İzzet ÇETİN

Salih GÜN

Sibel GÖNÜL

Cevdet SELVİ

Hikmet ERENKAYA

Zeki AYGÜN

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