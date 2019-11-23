Emekli vekillerin maaşı dudak uçuklattı!

Türkiye’de adaletsiz gelir sağılımı, emeklilerde de yaşanıyor. Kimisi yüksek, kimisi düşük maaş alıyor. Ocak 2020’de emekli maaşlarına zam yapılacak. 2020 yılı bütçesi ile birlikte emekli milletvekillerinin maaşlarına yüzde 9 civarında zam gelecek. Böylece 13 bin 410 lira olan emekli milletvekilinin maaşı, 1215 lira artışla 14 bin 625 lira olacak.
87 LİRA ZAM GELECEK
Peki ya vatandaş? Uzmanlar, yeni yılda SGK ve Bağ-Kur’lunun emekli maaşlarına yüzde 6.7 zam gelmesini bekliyor. Bu oran gerçekleşirse, 1200 lira olan en düşük maaş 87 liralık zamla 1287 lira olacak. En düşük maaş alan milletvekili emeklisine 1215, en düşük maaş alan SGK ve Bağ-Kur emeklisini maaşına sadece 87 lira zam gelecek.
EMEKLİ AYLIĞI ALAN ESKİ BAKANLARIMIZ
Kazım DİNÇ
Vecdi GÖNÜL
Nihat ERGÜN
Meral AKŞENER
Osman PEPE
Fikri IŞIK
EMEKLİ AYLIĞI ALAN MİLLETVEKİLLERİMİZ
Erol KÖSE
Onur KUMBARACIBAŞI
İbrahim ARTVİNLİ
İsmail Amasyalı
Bülent ATASAYAN
Şevket KAZAN
İsmail KALKANDELEN
Halil ÇALIK
Turan İMAMOĞLU
Bekir YURDAGÜL
Cumali DURMUŞ
Kemal KÖSE
Sefer EKŞİ
Eyüp AYAR
Muzaffer BAŞTOPÇU
Nevzat DOĞAN
Sefa SİRMEN
İzzet ÇETİN
Salih GÜN
Sibel GÖNÜL
Cevdet SELVİ
Hikmet ERENKAYA
Zeki AYGÜN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz