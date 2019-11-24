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İzmit Belediyesi'nden afiş hatası

İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor'un Erokspor maçı için İzmit'e astığı afişlerdeki hata gözlerden kaçmadı

Barış Yahya ÇİNÇİN
Barış Yahya ÇİNÇİN Tüm Haberleri
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İzmit Belediyesi'nin, Kocaelispor ve Erokspor arasında oynananacak kritik maç öncesi İzmit sokaklarına astığı ve içerisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in maç davetinin yer aldığı afişteki imla hatası dikkatlerden kaçmadı. Buna göre, birleşik yazılması gereken 'ki' eki, yanlış yazılarak 'herzaman ki' şeklinde yazıldı. 

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Muhabir Barış Yahya Çinçin

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