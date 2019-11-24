İzmit Belediyesi'nin, Kocaelispor ve Erokspor arasında oynananacak kritik maç öncesi İzmit sokaklarına astığı ve içerisinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in maç davetinin yer aldığı afişteki imla hatası dikkatlerden kaçmadı. Buna göre, birleşik yazılması gereken 'ki' eki, yanlış yazılarak 'herzaman ki' şeklinde yazıldı.
Bugün 08:31 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 08:36 TSİ
İzmit Belediyesi'nden afiş hatası
İzmit Belediyesi'nin Kocaelispor'un Erokspor maçı için İzmit'e astığı afişlerdeki hata gözlerden kaçmadı
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Muhabir Barış Yahya Çinçin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz