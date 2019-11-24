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Panelvan minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Gebze'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüsün demir bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Gebze D100 karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir hainde olan Mehmet Emin Başaran idaresindeki 34 TG 4428 plakalı panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Harun Reşit S. (30) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Harun Reşit S. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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