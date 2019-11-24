Hürriyet'ten bilet ve otobüs desteği

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, liderliği kaptırmayan Kocaelispor'un şampiyonluk yolundaki en önemli karşılaşmalarından birini gerçekleştireceği Esenler Erokspor maçı öncesi yeşil siyah sevdalıları için otobüs ve bilet desteği verdi.

TARAFTARLAR İÇİN OTOBÜS

Geçtiğimiz günlerde tribünlerdeki her zamanki yerinde olacağını belirterek tüm kente çağrıda bulunan Başkan Hürriyet, Kocaeli Stadyumunda gerçekleşecek karşılaşma için İzmit Perşembe Pazarı alanından ücretsiz olarak çok sayıda otobüs kaldıracak.

ÜCRETSİZ MAÇ BİLETİ

Kocaelispor karşılaşmalarını uzun yıllardır protokol tribünü yerine maratonda taraftarların arasında heyecanla takip eden ve yeşil siyaha olan sevgisi ile tanınan Hürriyet, Kocaelispor taraftarları için almış olduğu biletleri Hodrimeydan taraftar grubuna teslim etti.