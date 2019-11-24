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Hürriyet'ten bilet ve otobüs desteği

Kocaelispor'un iyi günde de kötü günde hep yanında olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeşil siyahlıların şampiyonluk yolunda en büyük destekiçisi oldu.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, liderliği kaptırmayan Kocaelispor'un şampiyonluk yolundaki en önemli karşılaşmalarından birini gerçekleştireceği Esenler Erokspor maçı öncesi yeşil siyah sevdalıları için otobüs ve bilet desteği verdi.

TARAFTARLAR İÇİN OTOBÜS

Geçtiğimiz günlerde tribünlerdeki her zamanki yerinde olacağını belirterek tüm kente çağrıda bulunan Başkan Hürriyet, Kocaeli Stadyumunda gerçekleşecek karşılaşma için İzmit Perşembe Pazarı alanından ücretsiz olarak çok sayıda otobüs kaldıracak.

ÜCRETSİZ MAÇ BİLETİ

Kocaelispor karşılaşmalarını uzun yıllardır protokol tribünü yerine maratonda taraftarların arasında heyecanla takip eden ve yeşil siyaha olan sevgisi ile tanınan Hürriyet, Kocaelispor taraftarları için almış olduğu biletleri Hodrimeydan taraftar grubuna teslim etti.

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Yorumlar

(2)
02

Cok Yazik - Cok yazik sirmen de belediyeyi boyle batirmisti, sonra kocaelispor batti, belediye batti, chp batti, sirmen batti sirf kocaeliapora aktarilan paralar yuzunden , tarih tekerrur ediyor maalesef, bu yol cikmaz sokak Fatma hanim aldikca isterler yedikce yerler , belediyeye yapismislar birakmiyorlar, birakin akpliler desteklesin onlar dibe vursun siz bu derdi niye aliyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 11:01
01

Metinn - Hani hodri meydan siyaset üstüydü , ama siyasetsiz yapamıyor. Madem halkin parasini bilete harcıyorsunuz siyasetçiler o zaman halka dagitin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Kasım 09:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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