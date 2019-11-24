İki arkadaş iş kazasında öldü

Kuzey Marmara Otoyolu inşaat güzergahında yolun geçtiği İzmit Akmeşe Sülaymaniye Mahallesi civarında yapılan bir viyadükte, dikilen ayağın üzerinde bulunan 4 işçi ayak üzerinde bulunan demirler ile metrelerce yüksekten yere düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile kısa sürede olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, demir çubuklarının arasından itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulanslara alındı. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI KÖYDEN ARKADAŞ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Elyase Öztürk (39) tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Öztürk’ün cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Öztürk’ün cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesine gönderildi. Öztürk’ün yaşamını yitirdiği olayın yaşandığı esnada ise aynı köyden arkadaş oldukları öğrenilen Eyüp Körnez (42) de İstanbul’da çalıştığı inşaatta kalıpların üzerine devrilmesi sonucu iş kazası geçirdi. Olay yerinde yaşamını yitiren Körnez’in de evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aynı gün geçirdikleri iş kazasında yaşamını yitiren iki arkadaşın cenazeleri Düziçi ilçesinde toprağa verildi.