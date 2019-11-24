KADEM her yıl 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde şiddete karşı farkındalığı artırmak amacıyla kampanyalar düzenliyor. KADEM, tüm ülke genelinde yayınladıkları kamu spotunun yanı sıra 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında sürdürdüğü farkındalık çalışmalarını sahaya da taşıdı. KADEM Kocaeli İl temsilcisi Asuman Sert Erturan ve yöneticiler 41 Burda Alışveriş merkezinde stant açtı. Vatandaşların da büyük destek gösterdiği stantta bilgilendirmelerde bulunuldu. İlk günde kadın erkek genç yaşlı büyük ilgi gören stant 24 kasım pazar günü de 41 Burda AVM’de devam edecek.