Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:39 TSİ- Yaşam G: Bugün 09:43 TSİ

YİN YAPI’dan personele moral yemeği

YİN YAPI Lojistik, Fuar içi Pelikan Restoran’da 200 kişilik personeline ve dostlarına moral yemeği düzenledi.

Yasemin Kaya
Yasemin Kaya Tüm Haberleri
mask

YİN YAPI Lojistik araç stoklama firması sahibi Yaşar Yinelek, Fuar içi Pelikan Restoran’da 200 kişilik personeline ve dostlarına moral yemeği düzenledi. Programda konuşan Yinelek; “Bu bizim 10 yıldır, personelimiz için düzenlediğimizgeleneksel şirket yemeğidir. Yıl içinde yoğun bir şekilde çalışan personelimizin eğlenmesi ve stres atması bir nebze de olsa iş temposunu rahatlatmış oluyor” dedi.

Moral yemeğinefirma personellerinin yanı sıraYinelek’in dostları İzmit Belediye Başkan Vekili Necat Çakır, İzmit eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Rahmi Tüfekçi, İstanbul hakimi Mesut Erbaş, Bayındırlık eski Müdürü Nafiz Bal, MHP İl Başkan Yardımcısı İzzet Erdem, Özel idare eski müdürü Kenan Kılıç, ve çok sayıda davetli katıldı.

“ŞİRKETLERİ AYAKTA TUTAN PERSONELLERDİR”

Programla ilgili konuşan YİN YAPI firma sahibi Yaşar Yinelek; “Biz şirket olarak geçen sezonda yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen yine de personel sayımızı azaltmadık, aksine artırdık. Çünkü bir şirketi ayakta tutan güvenilir, işine bağlı ve vefakâr personellerdir. Bizim kadromuzu da bu niteliklere sahip elemanlar oluşturuyor. Personelimize önem verdiğimiz ve onları ailemiz olarak gördüğümüz için bu etkinlikleri yıl içerisinde Ramazan ayında iftar yemeği şeklinde ve bunun dışında da kendi şirketimizde küçük çaplı kokteyl yemekleri olarak da tekrarlıyoruz. Tüm personelimizle iş haricinde de böyle etkinliklerle bir araya geliyoruz. Böylece personellerimizin iş verimliliğidaha da arttırmış oluyor” şeklinde konuştu.

ERENKAYA: PERSONELİNİ SAHİPLENEN ÖRNEK İNSAN

Yinelek’ten sonra konuşan İzmit eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya; “Yaşar kardeşimi Ramazan ayında da yaptığı bu duyarlı etkinlikleriyle tanıyorum. Kocaeli’de personelini bu şekilde düşünen kaç firma, kaç iş yeri var ki. Personelini her anlamda sahiplenen bu örnek davranışından dolayı kendisini takdir ediyorum, helal olsun diyorum. Bu kadar insana ekmek kapısı olup, kimseyi kimseden ayırmayarak hem dostlarını hem de personellerini bir araya getirerek çok güzel manevi bir gece hazırlamış. Dileğim daha da fazla insana ekmek verebilmesidir. Yaşar kardeşime ticaretin zorlu olduğu bu günlerde başarılar diliyorum” dedi.

Bugün 09:39 TSİ - Yaşam

Muhabir Yasemin Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ergün Gıda’nın 10. Şubesi Derince’de açıldı mask
Ergün Gıda’nın 10. Şubesi Derince’de açıldı
Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin! mask
Haşlanmış yumurtanın suyunu sakın dökmeyin!
Pekdemir İnşaat, A sınıfı oldu mask
Pekdemir İnşaat, A sınıfı oldu
Diş hekimleri gala gecesinde bir araya geldi mask
Diş hekimleri gala gecesinde bir araya geldi
Torundan, babaanneye sürpriz mask
Torundan, babaanneye sürpriz
‘Kandıra bezi’ gelecek nesillere aktarılıyor mask
‘Kandıra bezi’ gelecek nesillere aktarılıyor
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi

GALERİ

 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL