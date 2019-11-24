YİN YAPI’dan personele moral yemeği

YİN YAPI Lojistik araç stoklama firması sahibi Yaşar Yinelek, Fuar içi Pelikan Restoran’da 200 kişilik personeline ve dostlarına moral yemeği düzenledi. Programda konuşan Yinelek; “Bu bizim 10 yıldır, personelimiz için düzenlediğimizgeleneksel şirket yemeğidir. Yıl içinde yoğun bir şekilde çalışan personelimizin eğlenmesi ve stres atması bir nebze de olsa iş temposunu rahatlatmış oluyor” dedi.

Moral yemeğinefirma personellerinin yanı sıraYinelek’in dostları İzmit Belediye Başkan Vekili Necat Çakır, İzmit eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya, eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Rahmi Tüfekçi, İstanbul hakimi Mesut Erbaş, Bayındırlık eski Müdürü Nafiz Bal, MHP İl Başkan Yardımcısı İzzet Erdem, Özel idare eski müdürü Kenan Kılıç, ve çok sayıda davetli katıldı.

“ŞİRKETLERİ AYAKTA TUTAN PERSONELLERDİR”

Programla ilgili konuşan YİN YAPI firma sahibi Yaşar Yinelek; “Biz şirket olarak geçen sezonda yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen yine de personel sayımızı azaltmadık, aksine artırdık. Çünkü bir şirketi ayakta tutan güvenilir, işine bağlı ve vefakâr personellerdir. Bizim kadromuzu da bu niteliklere sahip elemanlar oluşturuyor. Personelimize önem verdiğimiz ve onları ailemiz olarak gördüğümüz için bu etkinlikleri yıl içerisinde Ramazan ayında iftar yemeği şeklinde ve bunun dışında da kendi şirketimizde küçük çaplı kokteyl yemekleri olarak da tekrarlıyoruz. Tüm personelimizle iş haricinde de böyle etkinliklerle bir araya geliyoruz. Böylece personellerimizin iş verimliliğidaha da arttırmış oluyor” şeklinde konuştu.

ERENKAYA: PERSONELİNİ SAHİPLENEN ÖRNEK İNSAN

Yinelek’ten sonra konuşan İzmit eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya; “Yaşar kardeşimi Ramazan ayında da yaptığı bu duyarlı etkinlikleriyle tanıyorum. Kocaeli’de personelini bu şekilde düşünen kaç firma, kaç iş yeri var ki. Personelini her anlamda sahiplenen bu örnek davranışından dolayı kendisini takdir ediyorum, helal olsun diyorum. Bu kadar insana ekmek kapısı olup, kimseyi kimseden ayırmayarak hem dostlarını hem de personellerini bir araya getirerek çok güzel manevi bir gece hazırlamış. Dileğim daha da fazla insana ekmek verebilmesidir. Yaşar kardeşime ticaretin zorlu olduğu bu günlerde başarılar diliyorum” dedi.