Öğretmenler için ikramiye teklifi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ın 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Gürer, “Her türlü zorluk ve sorunlara rağmen görevlerini fedakar bir şekilde yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeli. Açığa alınan öğretmenler görevlerine iade edilmelidir. Hepsine kadro verilmelidir” diye konuştu.