Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmenliğini kabul ettiği gün olan 24 Kasım'ın 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Gürer, “Her türlü zorluk ve sorunlara rağmen görevlerini fedakar bir şekilde yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeli. Açığa alınan öğretmenler görevlerine iade edilmelidir. Hepsine kadro verilmelidir” diye konuştu.
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Öğretmenler için ikramiye teklifi
Öğretmenlerin sorunlarının çözümünü isteyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 24 Kasım’da öğretmenlere bir maaş ikramiye ve ek 3600 gösterge verilmesi için hazırlamış olduğu kanun tekliflerini TBMM başkanlığına sundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz