SEDAŞ uyardı... O ilçelerde elektrikler kesilecek

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan tesis bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belirlenen tarihlerde, İzmit, Başiskele ve Kandıra'da elektriklerin kesileceği belirtildi. Yapılan açıklamada kesintiden dolayı oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi Elektrik kesilecek bölgeler şöyle;

İZMİT

26 Kasım - 09:00 ile 12:00 arasında

Hakaniye köyü , Hakaniye mah. , Kaynarca köyü , Kaynarca mah. ,

13:00 ile 15:30 arasında

Hakaniye köyü , Hakaniye mah. ,

27 Kasım - 13:00 ile 15:30 arasında

Alikahya köyü , Böğürgen köyü , Böğürgen mah. , Yenişehir köyü ,

09:00 ile 12:00 arasında

Gökçeören köyü , Gökçeören mah. ,

28 Kasım - 09:00 ile 15:00 arasında

Gültepe mah. , Turgut mah. , Veliahmet mah. ,

09:00 ile 12:00 arasında

Sarışeyh köyü , Sarışeyh mah. ,

13:00 ile 15:30 arasında

Sarışeyh köyü , Sarışeyh mah. ,

BAŞİSKELE

26 Kasım - 09:00 ile 17:00 arasında

Servetiye köyü , Servetiye mah.

27 Kasım - 09:00 ile 17:00 arasında

Servetiye köyü , Servetiye mah. ,

28 Kasım - 09:00 ile 17:00 arasında

Servetiye köyü , Servetiye mah. ,

09:00 ile 09:30 arasında

Barbaros mah. , Kılıçarslan mah. , Körfez mah. , Sahil mah. , Serdar mah. , Yeşilkent mah. , Yeşilyurt mah. ,

17:00 ile 17:30 arasında

Barbaros mah. , Kılıçarslan mah. , Körfez mah. , Sahil mah. , Serdar mah. , Yeşilkent mah. , Yeşilyurt mah. ,

09:00 ile 17:30 arasında

Barbaros mah. , Kılıçarslan mah. , Körfez mah. , Sahil mah. , Yeşilkent mah. ,

KANDIRA

26 Kasım - 09:00 ile 15:00 arasında

Kurtyeri köyü , Kurtyeri mah. ,

27 Kasım - 09:00 ile 15:00 arasında

Kurtyeri köyü , Kurtyeri mah. ,

28 kasım - 09:00 ile 15:00 arasında

Kıncıllı köyü , Kıncıllı mah. ,