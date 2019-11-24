SEDAŞ uyardı... O ilçelerde elektrikler kesilecek

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan tesis bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle belirlenen tarihlerde, İzmit, Başiskele ve Kandıra'da elektriklerin kesileceği belirtildi. Yapılan açıklamada kesintiden dolayı oluşacak olumsuzluklara karşı vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi Elektrik kesilecek bölgeler şöyle;
İZMİT
26 Kasım - 09:00 ile 12:00 arasında
Hakaniye köyü , Hakaniye mah. , Kaynarca köyü , Kaynarca mah. ,
13:00 ile 15:30 arasında
Hakaniye köyü , Hakaniye mah. ,
27 Kasım - 13:00 ile 15:30 arasında
Alikahya köyü , Böğürgen köyü , Böğürgen mah. , Yenişehir köyü ,
09:00 ile 12:00 arasında
Gökçeören köyü , Gökçeören mah. ,
28 Kasım - 09:00 ile 15:00 arasında
Gültepe mah. , Turgut mah. , Veliahmet mah. ,
09:00 ile 12:00 arasında
Sarışeyh köyü , Sarışeyh mah. ,
13:00 ile 15:30 arasında
Sarışeyh köyü , Sarışeyh mah. ,
BAŞİSKELE
26 Kasım - 09:00 ile 17:00 arasında
Servetiye köyü , Servetiye mah.
27 Kasım - 09:00 ile 17:00 arasında
Servetiye köyü , Servetiye mah. ,
28 Kasım - 09:00 ile 17:00 arasında
Servetiye köyü , Servetiye mah. ,
09:00 ile 09:30 arasında
Barbaros mah. , Kılıçarslan mah. , Körfez mah. , Sahil mah. , Serdar mah. , Yeşilkent mah. , Yeşilyurt mah. ,
17:00 ile 17:30 arasında
Barbaros mah. , Kılıçarslan mah. , Körfez mah. , Sahil mah. , Serdar mah. , Yeşilkent mah. , Yeşilyurt mah. ,
09:00 ile 17:30 arasında
Barbaros mah. , Kılıçarslan mah. , Körfez mah. , Sahil mah. , Yeşilkent mah. ,
KANDIRA
26 Kasım - 09:00 ile 15:00 arasında
Kurtyeri köyü , Kurtyeri mah. ,
27 Kasım - 09:00 ile 15:00 arasında
Kurtyeri köyü , Kurtyeri mah. ,
28 kasım - 09:00 ile 15:00 arasında
Kıncıllı köyü , Kıncıllı mah. ,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz