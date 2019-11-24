Muharrem İnce bugün basın toplantısı düzenleyecek

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan İnce'nin ismini açıklaması üzerine sosyal medya hesabından iddiayı sert bir dille yalanlamıştı. Muharrem İnce konuyla ilgili basın toplantısı düzenleme kararı aldı. Yarın saat 13.00'de evinde basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran İnce; "Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın kaleme aldığı “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısı gündemde büyük bir yankı bulmuştu. Turan öncelikle yazısına konu olan ismi açıklayamayacağını söylese de gelen tepkilerden ve kamuoyu baskısından dolayı CHP’li ismin Muharrem İnce, bu bilgiyi kendisine veren ismin de Talat Atilla olduğunu açıkladı. Rahmi Turan'ın Muharrem İnce'nin ismini açıklamasının ardından İnce sosyal medya hesabından iddiayla ilgili sert açıklamalar yaptı.

İNCE’DEN BASIN AÇIKLAMASI DUYURUSU

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan İnce; “24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00'de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim” dedi.