MFÖ grubunun sevilen solisti Mazhar Alanson öğretmenler için söyledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde, Mazhar Alanson geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını Kocaelili öğretmenler için seslendirdi. Sekapark’ta yapımı tamamlanan Kongre Merkezi’nde düzenlenen ilk etkinlikte, öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönüllerince eğlenerek kutladı. Program öncesinde Kongre Merkezi Fuaye alanında öğretmenlerimiz için kokteyl verildi. Sahnede iki saat boyunca kalan sanatçıya, zaman zaman öğretmenler de eşlik etti.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇOŞKUSU YAŞANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitime ve öğretmenlere yönelik verdiği destekleri sürdürüyor. Türkiye'ye örnek olan bu destekler doğrultusunda Öğretmenler Günü sebebiyle muhteşem bir etkinlik düzenlendi. Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda sevilen sanatçı Mazhar Alanson, şarkılarını öğretmenler için seslendirdi. Alanson, “Ele Güne Karşı”, “Benim Hala Umudum Var”, “Sarı Laleler” gibi sevilen şarkılarını öğretmenler ile beraber söyledi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ilk program özelliği taşıyan öğretmenlere özel konserde, ilimizde görev yapan öğretmenler ve Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan eğitmen ve öğretmenler gönüllerince eğlenerek 24 Kasım Öğretmenler günü coşkusunu yaşadı.

“ÖĞRETMENLERİMİZ BİZE ŞEKİL VEREN İNSANLARDIR”

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik konuşma yaptı. Kendisinin de Kocaeli Üniversitesi’nde 15 yıl öğretmenlik yaptığını hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bilhassa ilkokul öğretmenlerinin unutulmadığının altını çizerek “Öğretmenlerimiz bize şekil veren, bizi hamur gibi yoğuran insanlardır” dedi. Okullarda kodlama ve robotik sınıfları için 10 milyon TL bütçe ayırdıklarını belirten Büyükakın, “Biz istiyoruz ki her çocuk sporla uğraşsın. Güzel sanatların bir dalıyla muhakkak uğraşsın. Bu kentin çocukları bunlarla ilgilensin. Bu onları naif bir kimliğe ulaştıracaktır. Kütüphanelerimizde dijital imkanlarımızı arttıralım, çocuklarımız online imkanlara ulaşabilsin. Başka bir dünyaya doğru ilerliyoruz, bunun gereğini yapmak biz belediyelerin işi” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA BÖYLE GÜZEL BİR PROGRAM YAŞADIM”

“Bu sene Kocaeli’de öğretmenler günü farklı kutlanıyor” diyen İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Öğretmenlere değer vererek böyle bir program düzenledikleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. “17 yıldır öğretmenlik yapıyorum, ilk defa bu kadar kapsamlı ve güzel bir etkinlikle öğretmenler günü kutlaması yapılıyor” diyen Çelik, “Öğretmenlerimizin morali yerinde olursa bu çocuklara yansıyor. İlimizde görev yapan 26 bin 750 öğretmenimin adına sizlere şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KONGRE MERKEZİ GÖZ DOLDURDU

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Mustafa Altay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz,il protokolü ve öğretmenler katıldı. Konser sonunda öğretmenlere hediyeler verildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kongre Merkezi’nde düzenlenen ilk etkinlikte Kongre Merkezinin 1.200 kişilik salonu, ferah ve estetik dizaynı, salonun kalitesi göz doldurdurken etkinliğe öğretmenlerin mutluluğu damga vurdu.