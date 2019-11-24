Yüksek voltaj tüm cihazları bozdu!

Gazetemizin ihbar hattına gelen şikayette Gölcük’te bulunan bir iş yerinde yüksek voltaj yüzünden cihazların arıza yaptığını belirten vatandaş konuyla ilgili şunları anlattı;
“Gölcük Merkez Mah. Turgut Sayın Cad. Emek Apt. Bulunan işyerimizde, son zamanlarda elektrikli cihazlarımız arızalanmaya başladı. Yaptırdığımız kontrollerde, işyerine gelen elektrik voltajının 220 olması gerekirken 240 olduğunu tespit ettirdik. Sepaş'ı aradık, beş gün sonra geldiler. Bu durumun, Gölcük genelinde olduğunu, bu sorunun şimdilik giderilemeyeceğini, voltajı bu şekilde kullanmamızın gerektiğini söylediler. “dedi. Vatandaş yetkililerin konuyla ilgili çözüm bulmasını istedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz