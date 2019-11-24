Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:45 TSİ- Gündem G: Bugün 11:03 TSİ

Yüksek voltaj tüm cihazları bozdu!

Gölcük’te bulunan bir iş yerinde yüksek voltaj yüzünden cihazlar arızalandı
mask

Gazetemizin ihbar hattına gelen şikayette Gölcük’te bulunan bir iş yerinde yüksek voltaj yüzünden cihazların arıza yaptığını belirten vatandaş konuyla ilgili şunları anlattı;

“Gölcük Merkez Mah. Turgut Sayın Cad. Emek Apt. Bulunan işyerimizde, son zamanlarda elektrikli cihazlarımız arızalanmaya başladı. Yaptırdığımız kontrollerde, işyerine gelen elektrik voltajının 220 olması gerekirken 240 olduğunu tespit ettirdik. Sepaş'ı aradık, beş gün sonra geldiler. Bu durumun, Gölcük genelinde olduğunu, bu sorunun şimdilik giderilemeyeceğini, voltajı bu şekilde kullanmamızın gerektiğini söylediler. “dedi. Vatandaş yetkililerin konuyla ilgili çözüm bulmasını istedi.

Bugün 10:45 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hurdacılar Kocaeli’de site kuracak mask
Hurdacılar Kocaeli’de site kuracak
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! mask
Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Sungurlu Barajı isyanı: “Gerekirse AHİM’e kadar gideriz” mask
Sungurlu Barajı isyanı: “Gerekirse AHİM’e kadar gideriz”
Fay kırılırsa en az 7.2 büyüklükte deprem üretir mask
Fay kırılırsa en az 7.2 büyüklükte deprem üretir
Arslan birleştirilen davada neyle suçlanıyor? mask
Arslan birleştirilen davada neyle suçlanıyor?
Kartepe'ye düşen uçağın raporu tamamlandı mask
Kartepe'ye düşen uçağın raporu tamamlandı
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor mask
Meteoroloji uyardı! Hava soğuyor, yağış geliyor
Otogarda çirkin görüntü mask
Otogarda çirkin görüntü
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı! mask
Çayırova Belediyesi'nden önemli uyarı!
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim? mask
Çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirebilirim?
Cezaevinde kalbine yenildi mask
Cezaevinde kalbine yenildi
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi mask
Bursa’daki karar, Kocaeli’yi hareketlendirdi

GALERİ

 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje mask
 Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden örnek proje
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler mask
Yayla Şenliği geleneği yaşasın diye hayvanlarla caddelerde yürüdüler
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü mask
Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı, annesi ölümden döndü
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu mask
Otizm hastası Ali’nin hayali gerçek oldu
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor mask
Göz muayenesi trafikte hayati önem taşıyor
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor" mask
"Karşımda oturma kalk, gözlerim sana kayıyor"
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL