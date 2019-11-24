Yüksek voltaj tüm cihazları bozdu!

Gazetemizin ihbar hattına gelen şikayette Gölcük’te bulunan bir iş yerinde yüksek voltaj yüzünden cihazların arıza yaptığını belirten vatandaş konuyla ilgili şunları anlattı;

“Gölcük Merkez Mah. Turgut Sayın Cad. Emek Apt. Bulunan işyerimizde, son zamanlarda elektrikli cihazlarımız arızalanmaya başladı. Yaptırdığımız kontrollerde, işyerine gelen elektrik voltajının 220 olması gerekirken 240 olduğunu tespit ettirdik. Sepaş'ı aradık, beş gün sonra geldiler. Bu durumun, Gölcük genelinde olduğunu, bu sorunun şimdilik giderilemeyeceğini, voltajı bu şekilde kullanmamızın gerektiğini söylediler. “dedi. Vatandaş yetkililerin konuyla ilgili çözüm bulmasını istedi.