İzmit'te Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen olayda yaralanan 3 işçi hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan birisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından İzmit Belediyesi Başkan Vekilli Necat Çakır, Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Ünal Özmural, Koordinatör Sercan Al, Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner ve belediye meclis üyesi Devrim Bal, hastanelere koştu.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİLER
Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılan yaralı işçilere “Geçmiş olsun” dileklerini ileten Başkan vekili Çakır ve beraberindekiler, işçilerin durumlarıyla ilgili doktorlardan bilgi alarak işçilere ve ailelerine destek oldular.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz