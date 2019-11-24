Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki yunus timleri, güvenliğin sağlanması amacı ile gerçekleştirdikleri denetimleri tüm hızı ile sürdürüyor. Ekipler dün gerçekleştirdikleri denetimler sırasında Körfez ilçesinde 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet ecstasy hap, İzmit ilçesinde 2 gram eroin, 7,5 gram esrar, Gölcük ilçesinde 3,4 gram esrar, Derince ilçesinde 18 gram esrar ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan toplam 7 şüpheli, olayın yaşandığı bölgelerdeki polis merkezlerine teslim edildi.
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Yunus timleri suça geçit vermiyor
Kocaeli’de yunus timleri gerçekleştirdikleri denetimlerde 1 gün içerisinde çok miktarda uyuşturucu madde ve bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz