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Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü

İzmit Yenişehir Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan çift yabancı dil eğitimli Bilgi Köprüsü Kids Anaokulu’nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle muhteşem bir kutlama yapıldı.
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Öğretmenin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değeri sohbetli ortamın konusu olurken emekli eğitimciler saygıyla anıldı, yeni atanmış öğretmenlere de başarı dilendi. Öğretmenler arasındaki bağı kuvvetlendirmek, öğrencileri ile aralarındaki sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmek adına bu kutlama yine büyük önem taşıyordu. Fedakar öğretmenlerin kıymeti bir kez daha anlandı

DÜNDEN BUGÜNE NOSTALJİ

24 Kasım kutlamasında ayrıca Kurum Kurucusu Ali Korkmaz da öğretmenleri unutmadı. Güzel ve anlamlı hediyeleriyle Korkmaz, tüm öğretmenleri memnun etti. Özel olarak hazırlattığı “Dünden Bugüne Nostalji” slayt gösterisi ise duygusal anlar yaşattı. Genel Koordinatör Beyhan Gürsoy, Satın Alma Sorumlusu Bünyamin Aydoğan ve Ayhan Uykurer’in de katıldığı 24 Kasım kutlaması pasta kesimiyle tamamlandı..

Bugün 11:24 TSİ - Eğitim

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